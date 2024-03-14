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13 مليار دولار استثمارات جذبتها السعودية من صناعة السياحة

3/14/2024 2:09:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتذبت المملكة العربية السعودية نحو 13 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في صناعة السياحة، حيث تهدف إلى تقاسم تكلفة الإنفاق المرتبطة بخطتها لتصبح نقطة جذب جديدة للسفر.
ومن المتوقع أن تضيف الاستثمارات ما بين 150 ألفاً و200 ألف غرفة فندقية أخرى خلال العامين المقبلين، وفقا للأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة. وأضافت أن المملكة تستهدف أيضا زيادة إيرادات السياحة إلى 85 مليار دولار هذا العام من نحو 66 مليار دولار في عام 2023.
وقالت في مقابلة: «إن المساهمة الحالية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 4.5% ونهدف إلى رفع ذلك إلى 10% بحلول عام 2030». «بدأنا من 3.2% عندما انفتحنا على السياحة»، وفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» واطلعت عليه «العربية Business».
وبحسب وزارة السياحة، استضافت السعودية 106 ملايين زائر في عام 2023، ساهموا بأكثر من 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار) في اقتصاد البلاد.
وتأمل المملكة العربية السعودية أن تستقبل 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030 كجزء من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي للاقتصاد التي تشمل تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط ونحو الصناعات بما في ذلك الرياضة والتكنولوجيا. وتنفق المملكة أموالا طائلة على مشاريع تطوير ضخمة مثل مدينة القدية الترفيهية، وشرعت في الإنفاق على كرة القدم العام الماضي في محاولة لتعزيز جاذبيتها كوجهة سفر أجنبية. كما أنها الدولة الوحيدة التي تقدم عرضا لاستضافة كأس العالم 2034.
وفي عام 2023، سجلت السعودية 100 مليون سائح، معظمهم من السكان المحليين. ويمثل السياح من الخارج نحو 27 مليونا.
وتهدف الحكومة إلى جذب ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في السياحة بحلول عام 2030، وتخطط لإنفاق نحو 800 مليار دولار من أموالها الخاصة على الصناعة على مدى العقد المقبل.

MENAFN14032024000130011022ID1107978431

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