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وربة يرتقي بحلول التورق لمواكبة التمويل المستدام

3/14/2024 2:09:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن شراكته مع شركة النورس لتمويل السلع الصديقة للبيئة كجزء من التزامه بممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، حيث تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو رؤية بنك وربة في أن يصبح مؤسسة مالية مستدامة، ومن خلال هذه الشراكة، يعزز بنك وربة استراتيجيته المستدامة ويظهر التزامه بدعم مستقبل أكثر استدامة، حيث تتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية البنك الشاملة للانتقال إلى تمويل أكثر مسؤولية واستدامة.
وستعمل شركة النورس، المعروفة بخبرتها في مجال الاستدامة، كمورد معتمد للسلع المستخدمة في عمليات التمويل التي يقدمها بنك وربة لعملائه من خلال حلولها المبتكرة والصديقة للبيئة، ويهدف بنك وربة إلى تقليل الأثر الكربوني وتعزيز الممارسات المستدامة داخل عملياته.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد أحمد القطامي: نظرا لرؤيتنا المشتركة مع النورس والتزامنا بالاستدامة البيئية، وجدنا أن هذه الشراكة متوافقة تماما مع رؤيتنا لقطاع مصرفي أكثر صفاء واستدامة، كما سنعمل معا نحو تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمعات التي نخدمها مع تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية، حيث أصبحت الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضرورة ملحة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وإدراكا لأهمية التمويل المستدام، اتخذ البنك خطوة استباقية بالتركيز على معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي الكويتي ما يعزز ثقة أصحاب المصلحة، ويعمل على جذب المستثمرين المسؤولين، ويعزز من سمعة البنك السوقية. ونتطلع بالتوسع بالمستقبل لزيادة المعاملات مع الموردين للسلع الصديقة للبيئة. وتعد هذه الشراكة مبادرة واحدة من بين العديد من المبادرات التي يقوم بها بنك وربة لدمج الاستدامة في عملياته، حيث يظل بنك وربة ملتزما بتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية وممارسات الحوكمة الجيدة والتمويل المستدام.
جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع.

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