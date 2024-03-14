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مينزيز للطيران تحصل على رخصة جديدة للمناولة الأرضية في بيرو

3/14/2024 2:09:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة مينزيز للطيران، إحدى شركات أجيليتي، عن حصولها على رخصة مناولة أرضية جديدة ستقدم بموجبها خدمات الركاب وخدمات مهبط الطائرات في مطار خورخي تشافيز الدولي (LIM)، وهو المطار الدولي والمحلي الرئيسي في ليما - بيرو.
وقد تم الوقوع على اختيار مينزيز من خلال مناقصة تنافسية تم طرحها، وذلك لخبرتها وتجربتها في تقديم خدمات المناولة الأرضية الآمنة والموثوقة، ولالتزامها بالممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة.
وكون مينزيز إحدى شركات المناولة الأرضية الثلاث في مطار (LIM)، فإن العقد الذي يمتد لـ 8 سنوات سيمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الأرضية. وستطلق حملة توظيف محلية للوظائف التي ستتطلبها، وسوف تحرص على خضوع جميع الموظفين لبرامج تدريبية وفقا لأعلى المعايير، وذلك بغرض تقديم مستوى متقدم من الخدمات الموثوقة والآمنة للعملاء.
وتدير شركة ليما أيربورت بارتنرز (Lima Airport Partners) مطار خورخي تشافيز الدولي (LIM) الذي يخدم ليما عاصمة بيرو، ويعتبر بوابة البلاد الرئيسية على أميركا الجنوبية، والرابط مع أكثر من 62 وجهة. ويقدم المطار خدماته إلى أكثر من 25 شركة طيران للركاب، وتدير أكثر من 213.77 ألف طن من البضائع، وهو مركز طيران لاتام - الناقل الوطني لبيرو.
وفي عام 2023، شهد مطار ليما أيربورت بارتنرز (LIM) أكثر من 170.5 ألف حركة للطائرات، وتجاوز عدد الركاب الذين استخدموا المطار 21 مليونا.
ومع التركيز القوي على الاستدامة والابتكار، فإن نهج مينزيز «الكهرباء أولا» الذي يقوم بتحويل معدات الدعم الأرضي (GSE) للطاقة الكهربائية يتماشى مع جهود مطار (LIM) لدفع الممارسات المستدامة في قطاع خدمات الطيران. حيث حصل مؤخرا على جائزة المطار الأخضر التقديرية خلال الاجتماع السنوي لمجلس المطارات الدولية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ACI-LAC)، وهو ما يثبت مسؤوليته تجاه الالتزامات البيئية، ومن بينها توفيره للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بنسبة 100% في عام 2022. وبمناسبة فوز مينزيز بالرخصة الجديدة في بيرو، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مينزيز للطيران حسن الحوري: «بعد مشاركتنا في المناقصة التنافسية، نتطلع قدما لتقديم خدمات المناولة الأرضية عالية الجودة والأمان في مطار خورخي تشافيز الدولي في بيرو، وعلى مدى السنوات الثماني المقبلة. لهذا المطار أهمية استراتيجية هائلة لمنطقة الأميركتين بأكملها وليس فقط للبيرو ومواطنيها، كونه أكبر مطار في البلاد، وهذا الإعلان يوضح التزامنا بدعم قطاع الطيران في جميع أنحاء المنطقة، وهو استمرارية لمسيرة النمو الناجحة الذي تحققها مينزيز بالمنطقة منذ أكثر من 10 سنوات».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة فيليب جوينيج: «على مدى السنوات الـ 10 الماضية، أثبتنا التزامنا بالنمو الاستراتيجي في المنطقة، حيث تواجدنا اليوم في منطقة الأميركتين يضم 14 دولة ومنتشر عبر 134 مطارا بعد إضافة مطار خورخي تشافيز الدولي في بيرو.

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