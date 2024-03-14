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جي بي مورغان يتوقع وصول الذهب إلى مستوى 2500 دولار

3/14/2024 2:09:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الذهب هو الخيار الأول في أسواق السلع الأساسية لشركة «جي بي مورغان»، ومن المحتمل أن يصل السعر إلى 2500 دولار للأوقية هذا العام، وفقا للرئيس العالمي لأبحاث السلع لدى «جي بي مورغان» ناتاشا كانيفا.
وأشارت إلى أنه بعد أن وصلت السبائك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2195.15 دولارا يوم الجمعة الماضي، فالارتفاع محتمل، لأن السوق يميل إلى الإفراط في الإثارة.
وأضافت كانيفا إنه لتحقيق هذا السعر المستهدف، نحتاج إلى تأكيد من الاعتدال المستمر في التضخم وفي أرقام الوظائف أيضا والتأكيدات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض بالفعل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره نحو سياسة نقدية أكثر مرونة إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات. وقال صناع السياسة إنهم بحاجة لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض.

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