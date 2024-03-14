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التجاري أطلع رواد الأفنيوز على خدماته المصرفية

3/14/2024 2:09:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع جمهور العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات جميع العملاء، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، تواجد البنك في مجمع الأفنيوز على مدار ثلاثة أيام من خلال جناحا أقامه البنك في «غراند بلازا» الأفنيوز، بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها التجاري.
وقد استقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - البريمير - رواد الجناح المقام في مجمع الأفنيوز، حيث تم الرد على استفسارات الجمهور حول مزايا حسابات التجاري والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها التجاري لعملائه والعروض التسويقية والترويجية التي تلقى استحسان جميع شرائح العملاء، ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2 ألف دينار وبطاقة ائتمانية من اختياره مجانا لأول سنتين، وبطاقة مسبقة الدفع مجانا للسنة الأولى وغيرها من المزايا التي تستجيب لتطلعات عملاء التجاري.
وعلى هامش التواجد في المجمع، حرص فريق البنك على إجابة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص، والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.

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