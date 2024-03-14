التجارة تضيف البيع بالتجزئة للطابوق وخدمات أمن الطيران لدليل الأنشطة التجارية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارين يقضيان بإضافة أنشطة تجارية، وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، موضحة أن الأنشطة التجارية المستحدثة هي: «البيع بالتجزئة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام، ونشاط خدمات أمن الطيران».
وأضافت «التجارة» في بيان لها، أن القرار الوزاري جاء بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة له وقانون الشركات، بالإضافة إلى القرار الوزاري بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، وفق التنقيح الرابع الموصي به دوليا من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى محاضر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
كما نص القرار: «على كل المسؤولين كل حسب اختصاصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية».
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