الأهلي يعلن الفائز بـ 10 آلاف دينار في سحب حساب الفوز الأسبوعي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز محمد يعقوب بوشهري بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، الذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة يوم الإثنين 11 الجاري.

وقد أعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرص أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار.بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الأسبوعي المقبل يوم الإثنين 18 مارس 2024، حيث سيعلن اسم الرابح القادم، إذ إنه كلما زادت المبالغ المودعة، كلما زادت فرص الفوز.