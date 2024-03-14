بيتك يطلق برنامجه الرمضاني تواصل بالخير في شهر الخير



يوسف الرويح: البرنامج يشمل كل شرائح المجتمع بما يعزز الريادة بالعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية فريق «بيتك» التطوعي يُوزع وجبات إفطار خفيفة لقائدي المركبات لتعزيز ثقافة عدم السرعة تجنباً للحوادث



أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجه الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير» لعام 2024 الزاخر بالمبادرات المجتمعية والحملات التطوعية المختلفة والتواصل اليومي مع الجمهور، ضمن مواصلة دوره الرائد في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في «بيتك»، يوسف الرويح، حرص البنك على أن يشمل برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» كل شرائح المجتمع بما يعزز الريادة في العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وقال الرويح: «استهل بيتك برنامجه (تواصل بالخير في شهر الخير) بحملة إفطار الصائم، حيث يقوم فريق بيتك التطوعي يوميا بتوزيع وجبات إفطار الصائم بمواقع مختلفة في عدة محافظات لتوسيع نطاق الحملة ولتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المستحقين».

وأضاف: «كما يقوم فريق بيتك التطوعي بتوزيع وجبات إفطار خفيفة لقائدي المركبات على التقاطعات المرورية والأماكن المزدحمة وقت أذان المغرب لتعزيز ثقافة عدم السرعة تجنبا للحوادث، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وكذلك بادر بتوزيع السلال الغذائية (ماجلة رمضان) على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بما يعزز الروح التطوعية».

وأوضح الرويح أن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» يركز على المبادرات المجتمعية المختلفة، ويضم بالإضافة إلى حملة إفطار الصائم، أنشطة رياضية وشبابية، ومسابقات قرآنية، وتفاعلا يوميا مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع أخصائيي تغذية وأطباء.

وكذلك يتضمن البرنامج فيديوهات عن التوعية المرورية، وفيديوهات بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء للتوعوية بأهم الأمور التي يجب مراعاتها خلال الشهر الفضيل. كما يتضمن برنامج «بيتك» الرمضاني تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الإفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد الإفطار.

أنشطة رياضية وصحية

وأشار الرويح إلى أن برنامج «بيتك» الرمضاني يضم العديد من الفعاليات الرياضية خلال رمضان، منها تحدي المشي الافتراضي (V-Fit) بالتعاون مع تطبيق (V-Thru) الذي يشجع على رياضة المشي في حديقة الشهيد ومجمع الأفنيوز قبل الإفطار، وذلك إيمانا بأهمية الرياضة والحياة الصحية لأفراد المجتمع.

كما يشارك «بيتك» في تنظيم فعالية رياضية للرجال والنساء بالتعاون مع نادي (Circuit+) الصحي الرياضي في فرع مجمع الحمراء، وفعالية رياضية أخرى في مجمع 360 قاعة الـ (Arena).

وعلى مستوى الموظفين، ينظم «بيتك» العديد من الفعاليات الرياضية منها (بطولة الموظفين لكرة القدم للصالات المغلقة)، وبطولة ركلات الترجيح الأميركية الأولى.

وعلى مستوى آخر، أقام «بيتك» فعالية تعليم فنون الطبخ للعميلات والموظفات بالتعاون مع الشيف الكويتي فيصل النشمي.فعاليات القرقيعانولفت إلى انه ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» سيقيم «بيتك» عدة فعاليات قرقيعان للأطفال في مواقع مختلفة لما هذه الفعالية من مساهمة في إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وكذلك المحافظة على التراث الكويتي.وأضاف أن البرنامج يتضمن العديد من المسابقات والجوائز التي تعزز التفاعل والارتباط بالجمهور والعملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستكون المسابقات متنوعة وبجوائز قيمة للعملاء والموظفين على حسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي.مسابقة «قراء بيتك»قال الرويح: «كعادته السنوية في كل رمضان، ينظم بيتك مسابقته الرمضانية تحت عنوان قراء بيتك لتلاوة القرآن الكريم للعام الحادي عشر على التوالي والتي تشهد كل عام إقبالا كثيفا وانتشارا أكبر».وبين أن نحو ألف متسابق سجل في المسابقة بنسختها السابقة، حيث تكونت عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما بعد آخر، مدعومة بأن بيتك كان أول من بادر بتنظيم هذه المسابقة، بالإضافة إلى توفر العديد من المكونات القيمة إلى تعزز أجواء المنافسة وتحفز المتسابقين، ومن أهمها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم لقدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ومستوياتهم.وفي ذات السياق، لفت الرويح إلى أن «بيتك» قدم إهداء لعملائه وجمهوره والمسلمين أجمع تطبيق القرآن الكريم الذي يتوافر على أجهزة الـ IOS والـ Android والذي حقق أرقاما قياسية في عدد المستخدمين، كما أنه يوفر مزايا حصرية مفيدة للمستخدمين.