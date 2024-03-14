مليار دينار وزعتها البنوك على مساهميها في 2023



%30 قفزة سنوية بأرباح القطاع الصافية إلى 1.57 مليار دينار.. بدعم نشاط سوق الائتمان المحلي

%18.5 زيادة بالإيرادات التشغيلية للبنوك المحلية في العام الماضي لتصل إلى 3.836 مليارات دينار

«بيتك» الأعلى توزيعاً على مساهميه بـ 433.36 مليون دينار.. تلاه «الوطني» بـ 317.2 مليوناً 122.09 مليار دينار إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية 2023.. وبنمو سنوي 3.1%

علاء مجيدكشفت بيانات البنوك الكويتية المعلنة على موقع بورصة الكويت، عن تسجيل توزيعاتها النقدية والمنحة خلال 2023 نحو 1.03 مليار دينار، مقسمة إلى 761.27 مليون دينار توزيعات نقدية على المساهمين، و269.25 مليون دينار أسهم منحة، علما بأن بنوك «بيتك» و«الوطني» و«التجاري»، قد منحت مساهميها توزيعات نصف سنوية خلال النصف الأول من العام الماضي.وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك الإسلامية القائمة من حيث التوزيعات النقدية واسهم المنحة على المساهمين، وذلك بمقدار 433.36 مليون دينار، مقسمة إلى 292.1 مليون دينار توزيعات نقدية، و141.26 مليون دينار اسهم منحة، فيما قام البنك بتوزيع نحو 146.06 مليون دينار على المساهمين بالنصف الأول من العام الماضي.وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية من حيث التوزيعات بإجمالي بلغ 317.19 مليون دينار، مقسمة إلى 277.54 مليون دينار توزيعات نقدية، و39.65 مليون دينار كأسهم منحة، فيما وزع البنك بالنصف الأول نحو 79.29 مليون دينار على مساهميه بالنصف الأول.وحل ثالثا البنك التجاري بقيمة توزيعات بلغت 66.89 مليون دينار جميعها توزيعات نقدية، وكان البنك قد وزع نحو 22.07 مليون دينار على مساهميه بالنصف الأول من العام الماضي، وفي المرتبة الرابعة جاء بنك الخليج بقيمة 61.56 مليون دينار، مقسمة إلى 43.57 مليون دينار توزيعات نقدية، و18.1 مليون دينار كأسهم منحة.وحل خامسا بنك بوبيان بقيمة 55.47 مليون دينار، وجاء سادسا بنك برقان بقيمة 37.94 مليون دينار، وجاء سابعا البنك الأهلي بقيمة 33.1 مليون دينار، وثامنا بنك KIB بقيمة توزيعات بلغت 12.69 مليون دينار، وجاء في المرتبة التاسعة بنك وربة بتوزيعات بلغت قيمتها 12.36 مليون دينار.وعلى صعيد أرباح البنوك الكويتية خلال العام الماضي، فقد حققت نموا قويا لصافي الأرباح خلال عام 2023 بنسبة 30% لتسجل أرباحا بقيمة 1.57 مليار دينار بالمقارنة بـ 1.21 مليار دينار، وأوضحت أغلب البنوك في إفصاحاتها أن نمو الأرباح جاء مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي.وقد تزامن ذلك مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط، وقد استحوذت البنوك التقليدية الخمسة على 52.71% من ارباح القطاع بـ 831.71 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية الخمسة على 47.29% من ارباح القطاع بـ 746.23 مليون دينار.وتصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» اكبر البنوك من حيث قيمة الارباح بـ 584.51 مليون دينار خلال العام الماضي 2023 وبنسبة نمو سنوية بلغت 63.4% مقارنة بـ 357.71 مليون دينار خلال العالم 2022.وتلاه بنك الكويت الوطني بـ 560.62 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 10.1% مقارنة بـ 509.08 ملايين دينار في عام 2022، وجاء في المرتبة الثالثة البنك التجاري بقيمة 111.15 مليون دينار وبنسبة نمو 51% وحل رابعا بنك بوبيان بـ 80.43 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 39% على أساس سنوي.وجاء خامسا بنك الخليج بـ 71.21 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.2%، وحل في المرتبة السادسة البنك الأهلي بقيمة ارباح بلغت بـ 45.18 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 40%، وسابعا جاء بنك برقان بقيمة أرباح بلغت 43.54 مليون دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 16%.بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب الثامن بأرباح بلغت قيمتها 42.52 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 16.8% تلاه في المرتبة التاسعة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 19.66 مليون دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 2%، تلاه عاشرا بنك KIB بقيمة أرباح بلغت 19.09 مليون دينار وبنسبة نمو 40.4% على أساس سنوي.الإيرادات التشغيليةوقد ارتفعت الايرادات التشغيلية للبنوك الكويتية خلال العام المنتهي في ديسمبر 2023 بنسبة 18.53% لتصل إلى 3.836 مليارات دينار مقارنة مع 3.23 مليارات دينار في العام 2022.وقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الاكثر تحقيقا للايرادات التشغيلية لعام 2023 بقيمة 1.46 مليار دينار تلاها بنك الكويت الوطني بقيمة 1.16 مليار دينار وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 221.73 مليون دينار بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم ايرادات تشغيلية بلغت 218.03 مليون دينار.وفي المرتبة الخامسة جاء بنك الخليج بحجم ايرادات بلغت قيمتها 190.26 مليون دينار وحل البنك الاهلي سادسا بقيمة 185.02 مليون دينار تلاه سابعا البنك التجاري بقيمة 170.17 مليون دينار وحل ثامنا أهلي المتحد بـ 86.38 مليون دينار وحل تاسعا بنك KIB بقيمة ايرادات بلغت 72.64 مليون دينار وعاشرا جاء بنك وربة 64.12 مليون دينار.إجمالي الأصولووصل إجمالي الأصول للبنوك الكويتية بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 122.09 مليار دينار بنسبة نمو 3.1% عن ديسمبر من العام 2022 والتي كان اجمالي اصول القطاع بها 118.43 مليار دينار.وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 38 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنة بـ 36.97 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 37.66 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 3.7% مقارنة بـ 36.33 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 8.4 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 7% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.42 مليارات دينار وبنسبة نمو 4% وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 7.17 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 4.7%.وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.29 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 2% تلاه سابعا بنك وربة بإجمالي موجودات بلغ 4.83 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 15% وحل ثامنا بنك اهلى المتحد بقيمة موجودات بلغت 4.49 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت 4.52%، وجاء في المرتبة التاسعة البنك التجاري بقيمة 4.17 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 3.1%، وجاء عاشرا بنك KIB بقيمة موجودات بلغت 3.61 مليارات دينار وبنسبة نمو 1%.