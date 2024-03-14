مراجعة فوتسي تقفز بسيولة البورصة إلى 79 7 مليون دينار

«بيتك» في الصدارة بـ 15.2 مليون دينار من إجمالي السيولة.. يليه «الوطني» بـ 14.5 مليوناً

شريف حمديقفزت سيولة البورصة في جلسة أمس الختامية لتعاملات الأسبوع الأول من شهر رمضان بنسبة 58.7% بإجمالي 79.7 مليون دينار على وقع المراجعة الدورية الأولى لهذا العام لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر فوتسي راسل، واستحوذ السوق الأول على 70.3 مليون دينار من إجمالي السيولة مقابل 9.4 ملايين دينار للسوق الرئيسي، علما أن سيولة أول من أمس بلغت 50.2 مليون دينار.واستهدفت السيولة الأجنبية الأسهم المدرجة ضمن مكونات المؤشر خلال مزاد الإغلاق، إذ تقدر السيولة الأجنبية بنحو 39.1 مليون دينار تشكل 49% من إجمالي السيولة التي استقبلتها البورصة أمس، حيث كانت محصلة السوق قبل مزاد الاغلاق 40.6 مليون دينار بواقع 31.9 مليون دينار للسوق الأول و8.7 ملايين دينار للسوق الرئيسي.وتركزت السيولة أمس حول اسهم «بيتك» الذي حل في الصدارة بـ 15.2 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بـ14.5 مليون دينار، ثم سهم شركة المباني بـ 4.8 ملايين دينار، ثم سهم هيومن سوفت بـ 4.2 ملايين دينار، وسهم جي اف اتش بـ 3.6 ملايين دينار.وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الأول من الشهر المبارك على ارتفاع جماعي للمؤشرات على وقع عمليات شراء انتقائية تخللها عمليات تصريف بهدف جني الأرباح السريعة من الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية في الفترة الأخيرة.إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بإضافة 39 نقطة ليصل إلى 8149 نقطة مقارنة مع 8110 نقاط الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بإضافة 14 نقطة ليصل إلى 6135 نقطة ارتفاعا من 6121 نقطة الأسبوع الماضي، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% بمكاسب بلغت 33 نقطة ليصل إلى 7443 نقطة ارتفاعا من 7410 نقاط.وبلغت المحصلة الأسبوعية من السيولة 249 مليون دينار بمتوسط يومي 50 مليون دينار بنسبة ارتفاع 12% مقارنة بسيولة الأسبوع الماضي التي بلغت 222 مليون دينار بمتوسط يومي 44.5 مليون دينار، ورغم أن السوق استقبل سيولة أجنبية أمس، إلا أن معدل السيولة في رمضان قريب من السيولة التي كان يستقبلها السوق في الجلسات الاعتيادية.وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع بتراجع محدود لإحجام التداول التي انخفضت بنسبة 1.9% جراء تداول 892 مليون سهم مقابل 910 ملايين سهم الأسبوع الماضي. وحققت البورصة الكويتية مكاسب بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات الأسبوع من خلال إضافة 195 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 43.823 مليار دينار ارتفاعا من 43.628 مليار دينار الأسبوع الماضي، علما بأن القيمة تخطت مستوى 44 مليار دينار بحلول منتصف الأسبوع، إلا أن عمليات البيع بهدف جني الأرباح أدت إلى انخفاض القيمة السوقية إلى ما دون هذا المستوى مع الإقفال الأسبوعي.