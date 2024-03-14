3 بنوك كويتية توقع قرضا بقيمة 250 مليون دولار مع دايوو الكورية

MENAFN - Al-Anbaa) محمود عيسىذكرت صحيفة ذا كوريان ايكونوميك دايلي ان شركة دايوو الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات وقعت اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار من 3 بنوك كويتية هي البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان، حسبما ذكرت شركة الإنشاءات الكورية الجنوبية الكبرى أمس.

وتأتي الصفقة في أعقاب بيع سندات بقيمة 112 مليون دولار في سنغافورة في أوائل مارس وإصدار سندات إسلامية بقيمة 200 مليون دولار في الكويت العام الماضي.

وسيستخدم القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في تمويل العمليات التجارية للشركة الكورية في الشرق الأوسط. وفي تعقيبه على الاتفاقية، قال رئيس القسم المالي في شركة دايوو لي يونغ هي «لطالما كانت الكويت حجر الزاوية في محفظة التمويل لشركة دايوو للهندسة والإنشاءات.

ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لنصبح قوة عالمية في مجال البناء». وقالت الصحيفة الكورية الجنوبية إن الاتفاقية تعقب عملية بيع الشركة سندات بقيمة 150 مليون دولار سنغافوري (112.5 مليون دولار) في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم ضمان السندات غير المضمونة من الدرجة الأولى والبالغة مدتها خمس سنوات وبمعدل فائدة 3.88%، من قبل وحدة ضمان الائتمان والاستثمار، وهي صندوق ائتماني تابع لبنك التنمية الآسيوي.