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23 9 مليار دينار صادرات النفط الكويتي ومشتقاته في 2023

3/14/2024 2:09:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن الكويت حققت 23.9 مليار دينار إيرادات من صادرات النفط ومشتقاته الأساسية خلال 2023.
ووفقا لأحدث تقارير إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بلغ فائض الميزان التجاري للكويت خلال 2023 نحو 14.28 مليار دينار إثر بلوغ واردات البلاد مستوى 11.5 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات 25.79 مليار دينار.
وتفصيليا، انخفضت قيمة صادرات الكويت النفطية خلال العام 2023 بنحو 16.69% بما قيمته 4.8 مليارات دينار لتبلغ 23.9 مليار دينار مقارنة مع 28.78 مليار دينار في نهاية العام 2022.
وأظهرت البيانات أن قيمة التبادل التجاري للكويت انخفضت بنسبة 10.2% بما قيمته 4.24 مليارات دينار لتصل إلى 37.3 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 41.56 مليار دينار في 2022.
وتراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 26.94% بما قيمته 5.26 مليارات دينار ليصل إلى 14.28 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 19.5 مليار دينار عن 2022.
وارتفعت قيمة واردات الكويت بنسبة 4.6% بما قيمته 510 ملايين دينار خلال 2023 لتصل إلى 11.5 مليارات دينار مقارنة مع 11 مليار دينار في 2022.
وتراجعت القيمة الإجمالية للصادرات الكويتية بنحو 15.56% بما قيمته 4.7 مليارات دينار لتصل إلى 25.7 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 30.55 مليار دينار بنهاية 2022.
وفي السياق ذاته، بلغ حجم صادرات البلاد خلال 2023 ما قيمته 128.26 مليون طن من السلع، فيما بلغ حجم الواردات 29.05 مليون طن.

MENAFN14032024000130011022ID1107978419

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