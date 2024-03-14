ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مركز مساعدات بالنصيرات

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مركز مساعدات بالنصيرات
التاريخ
3/14/2024 10:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال قصف إسرائيلي لمركز مساعدات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 8 شهداء.
وكان قد انتشل جثامين 10 شهداء من مدينة حمد، شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.
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