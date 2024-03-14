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أمطار وطقس متقلب في المملكة خلال الأيام المقبلة - تفاصيل

3/14/2024 10:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأجواء خلال الأيام القادمة تشهد تقلباً ملموساً.
وأضافت الدائرة أن الأجواء ليلة اليوم الخميس تكون باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويوم غدٍ الجمعة، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، أما ليـــلاً تكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويوم السبت تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وليلا تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومغبرة احيانا خاصة في مناطق البادية، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
والاحد، تكون الاجواء مغبرة خاصة في مناطق البادية، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شرقية معتدلة السرعة.













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