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2290 طن خضار وفواكه وورقيات ترد السوق المركزي اليوم

3/14/2024 10:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2290 طنا، منها 1772 طن خضار، و 342 طن فواكه، و 175طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40- 70 قرشا، البصل الناشف 25- 35، الثوم 250 - 300، البطاطا 30- 43، البندورة 6- 15، الجزر 30- 40، الخيار 50- 80، الزهرة 15- 25، الليمون 30- 40، والموز البلدي بين 50و 75 قرشا.














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