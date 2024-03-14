إعلام الحوثيين: 4 غارات أميركية بريطانية على الحديدة

إعلام الحوثيين: 4 غارات أميركية بريطانية على الحديدة
التاريخ
3/14/2024 10:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن بأن "عدوانا أميركيا بريطانيا" استهدف بأربع غارات منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
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