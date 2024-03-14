Thursday, 14 March 2024 05:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام الحوثيين: 4 غارات أميركية بريطانية على الحديدة

3/14/2024 10:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن بأن "عدوانا أميركيا بريطانيا" استهدف بأربع غارات منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غربي اليمن.













MENAFN14032024000208011052ID1107977605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث