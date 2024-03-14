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مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يوصي بتطبيق التحديثات التي أصدرتها مايكروسوفت لسد عدة ثغرات أمنية

3/14/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوصى مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، بتطبيق التحديثات التي أصدرتها شركة مايكروسوفت لسد عدة ثغرات أمنية، ولتفادي أي اختراقات أو تسريبات للبيانات الشخصية.


وقال المجلس في حسابه على منصة " إكس" " أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثات لسد عدة ثغرات أمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بتطبيق التحديثات التي أصدرتهم مايكروسوفت لتفادي أي
اختراقات أو تسريبات للبيانات الشخصية".


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