مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يوصي بتطبيق التحديثات التي أصدرتها مايكروسوفت لسد عدة ثغرات أمنية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوصى مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، بتطبيق التحديثات التي أصدرتها شركة مايكروسوفت لسد عدة ثغرات أمنية، ولتفادي أي اختراقات أو تسريبات للبيانات الشخصية.
وقال المجلس في حسابه على منصة " إكس" " أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثات لسد عدة ثغرات أمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بتطبيق التحديثات التي أصدرتهم مايكروسوفت لتفادي أي
اختراقات أو تسريبات للبيانات الشخصية".
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