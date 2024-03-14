مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يوصي بتطبيق التحديثات التي أصدرتها مايكروسوفت لسد عدة ثغرات أمنية

أوصى مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، بتطبيق التحديثات التي أصدرتها شركة مايكروسوفت لسد عدة ثغرات أمنية، ولتفادي أي اختراقات أو تسريبات للبيانات الشخصية.



وقال المجلس في حسابه على منصة " إكس" " أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثات لسد عدة ثغرات أمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بتطبيق التحديثات التي أصدرتهم مايكروسوفت لتفادي أي

اختراقات أو تسريبات للبيانات الشخصية".





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