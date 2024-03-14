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«أهلاً رمضان».. رائعة شعرية لمحمد بن راشد

3/14/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس فيديو يتضمن رائعة شعرية من أشعار، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان «أهلاً رمضان».


وكان مطلع الرائعة الشعرية : أقبل كأجمل ما يكون الموعد.. وانشر ضياءك للأنام ليهتدوا.

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