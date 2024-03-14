قتلت والدتها بـ 20 طعنة وتخلصت من جثتها بطريقة مأساوية

في حادثة مأساوية تجردت فتاة من الرحمة والشفقة وأقدمت على قتل والدتها بمساعدة صديقها

بـ 20 طعنة بلا رأفة أو شفقة.

وفي التفاصيل المؤلمة التي أوردتها صحيفة مترو البريطانية فقد حدثت الحادثة في مدينة ماسيو البرازيلية، حيث اعترفت الفتاة

بقتل والدتها بمساعدة صديقها لأنها كانت ستمنع زواجهما والانتقال للعيش معًا.

وقامت الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا بإمساك والدتها بينما طعنها صديقها البالغ من العمر 22 عامًا في رأسها ورقبتها وصدرها

في الأول من مارس.

ثم أرسلت الفتاة

بعد ذلك رسائل عبر الواتساب إلى زملاء عمل والدتها فلافيا دوس سانتوس كارنيرو تخبرهم أنها ليست على ما يرام لمنع الشكوك، ووضعت جسدها في الثلاجة بعد لفها ببطانية.

وتم العثور على الجثة بواسطة سائق شاحنة الذي أبلغ الشرطة ، بعد أن استأجره والد القاتل لأخذ الثلاجة وإلقائها في الغابة بحجة أنه كان يتخلص من الأجهزة القديمة.

وتقول الشرطة إن ابنة فلافيا اعترفت بضرب والدتها على رأسها، وإمساكها بينما طعنها صديقها، والمساعدة في تنظيف مسرح الجريمة.لقد تم طعنها أكثر من 20 مرة.

وكشفت الشرطة إن صديقها اعترف أيضًا بقوله : "إن ابنة الضحية أمسكت بذراعيها وناولته السكين قبل أن يطعنها في الرأس والرقبة والصدر".

كما تم القبض على والد الصديق، البالغ من العمر 47 عامًا، لمساعدتهما في إخفاء الجثة.



