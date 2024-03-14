الواحدي: طائرة «فخر أبوظبي» تعود إلى المسار الصحيح

نجح الجزيرة، بعد غياب 22 عاماً، في الوصول إلى منصة تتويج بطل الدوري العام للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجاري، بعد تغلبه على الوصل في ذهاب وإياب الدور النهائي من دورة «البلاي أوف»، بنتيجة واحدة 3-2، ليحصل على درع المسابقة الأطول والأصعب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق ونال اللقب مواسم 1980-1981 و1981-1982 و2001-2002.

ومثّل الجزيرة في لقاء الإياب أول من أمس، والذي حسمه «فخر أبوظبي»، كلال من محمد مبارك البادي، جاكوب زيوبروسكي، عمر مبارك ضحي، ثياجو هنريكي، صالح فرج علي، محمد عباس سليمان، حمد إبراهيم خميس، سعيد الماس سالم، بيدرو هنري سانجيتا، خالد يوسف علي، إيفان بوروفنجاك، محمد جمعة وسفيان حسني، وأدار المباراة الحكمان العالميان حامد الروسي حكم أول، وإسماعيل إبراهيم حكم ثانٍ.

فرحة الإنجاز

أعرب سلطان الواحدي مشرف الكرة الطائرة بنادي الجزيرة مدير الفريق الأول بالنادي، عن سعادته بالفوز بدرع الدوري الغائبة عن خزائن الطائرة بالنادي منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ 22 عاماً، عندما توج بدرع موسم 2001-2002، وأهدى الإنجاز الذي تحقق إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، كما أهدى الإنجاز إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، وكافة العاملين وجماهير النادي.

وقال: الجميع لم يقصر في دوره في دعم ومساندة الفريق، وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه إدارة النادي في توفير كافة الإمكانات، وتوجه بالشكر إلى راشد عتيق الهاملي رئيس الشركة الألعاب الجماعية، وإلى أحمد إسماعيل المدير الرياضي لشركة الألعاب الجماعية، على جهودهما مع الفريق، وأثنى على جهود المدرب ماركوس باتيشكو، وقيادته الجيدة للفريق طوال مشوار البطولة، وخاصة في لقاء الإياب، والذي نجح خلاله في تحويل تأخر الجزيرة بشوطين نظيفين إلى فوز 3-2، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في صالة نادي الجزيرة.

احتفالات الـ 50

وأضاف: إن ما يزيد من الفرحة باللقب، تحقيقه في العام الذي يحتفل فيه الجزيرة بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي، كما أن اللقب تحقق على حساب منافسين أقوياء، وصولاً إلى الوصل في الدور النهائي، والفوز بالبطولة، تأكيد على عودة طائرة «فخر أبوظبي» إلى المسار الصحيح، وهو الأمر الذي بدأ منذ الموسم الماضي، عندما فاز الجزيرة بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وشدد الواحدي على أن طموح الفريق في الموسم الجاري، يتضمن المنافسة بقوة على كأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وعن مجريات لقاء الإياب، وخسارة الجزيرة للشوطين الأول والثاني، قبل الفوز بالأشواط الثلاثة التالية، قال سلطان الواحدي، لاعبو الجزيرة لم يتعودوا على اللعب خلال رمضان، وكانت مباراتهم مع الوصل الأولى خلال الشهر المبارك، ولذا تأثر أداؤهم كثيراً أول شوطين، مع تركيز لاعبي الوصل الكبير، على اعتبار أن الفوز بلقاء الإياب فرصتهم الوحيدة لتأجيل حسم درع الدوري إلى لقاء فاصل.

وأشار الواحدي إلى أن مدرب الجزيرة تعامل بذكاء مع المباراة، وأجرى تغييرات مهمة على تشكيلة الفريق خلال مجريات المباراة، ونجح في مفاجأة مدرب الوصل، ومع تحلي لاعبي الجزيرة بالروح القتالية والأسرة الواحدة، نجح «فخر أبوظبي» في حسم الأشواط الثلاثة التالية، والتتويج بدرع الدوري.

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