محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.

ويضم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، وفقاً للمرسوم، كلاً من: مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس، والأعضاء: المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، وممثل عن كل من: مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالميّة، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، وتتم تسمية ممثلي الجهات المُشار إليها من قِبَل مسؤوليها، كما يضم المجلس في عضويته المدير التنفيذي للمؤسسة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وكانت مؤسسة بنك الإمارات للطعام قد تأسست في العام 2017 وفقا للقانون رقم (7) للسنة ذاتها، بهدف ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية والتطوع والتحفيز على تبنّي مفاهيم الاستدامة عبر التشجيع على الحد من هدر الطعام عبر شراكات فعالة مع الجهات المعنية بقطاع الأغذية والضيافة، خاصة على مستوى القطاع الخاص والأفراد، والعمل على نشر الوعي وثقافة التطوع لتكون دولة الإمارات نموذجاً يقتدى به في الحفاظ على الطعام وتقليل مستويات هدره إلى أدنى حد ممكن، وبما يتماشى مع نهج دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال الاستدامة.

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