قبيل لحظات من عملية لعلاج العقم .. مفاجأة تغير حياة سيدة للأبد

شاركت زوجة أمريكية تجربتها الرائعة بعد معاناتها من عدم الإنجاب وكيف تحولت حياتها رأساً على عقب في لحظات.

وفي التفاصيل فقد ذرفت مورغان ألين دموع السعادة عندما اكتشفت أنها حامل قبيل لحظات من خضوعها لعملية جراحية لعلاج العقم، فبعد محاولات عديدة من مورغان وزوجها للإنجاب قررا الخضوع لعملية جراحية لإزالة بطانة الرحم، وفقا لموقع news9live.

تم تشخيص إصابة مورغان سابقا بمرض جريفز، وهو اضطراب في المناعة الذاتية يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، وبينما كانت مورغان تستعد لنقلها إلى غرفة العمليات، هرع طبيبها إلى غرفتها وطلب من الممرضات التوقف عن التحضير للعملية الجراحية، وأخبرهن أن مورغان حملت بشكل طبيعي بحسب فحوصات ما قبل الجراحة.

وقالت مورغان جاء الجراح وطلب من الممرضات التوقف عن تحضيري للجراحة، أخبرني أن الفحوصات أظهرت أنني حامل، لقد كنت في حالة صدمة وسعادة وشعور غريب غير قادرة على وصفه، وكان هذا هو الشهر الوحيد الذي لم أتابعه لمعرفة ما إذا كنا حاملاً أم لا.

أحضرت الممرضات البالونات للاحتفال بينما اتصلت مورغان بزوجها لتفاجئه بالأخبار السارة، وفي 11 مارس 2021، أنجبت طفلة بشكل طبيعي، لكن ابنتها كانت صغيرة الحجم جدًا واضطرت للبقاء في المستشفى لمدة أسبوع، واكتملت سعادة الزوجين بعد ستة عشر شهراً، حيث حملت مورغان مرة أخرى وفي فبراير 2023، أنجبت ابنة تتمتع بصحة جيدة.



