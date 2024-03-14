برشلونة يعلن استقالة نائب رئيس النادي

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا يعلن فيه، استقالة نائب رئيس النادي للشؤون الاقتصادية إدوارد روميو.

وكان برشلونة وضع خطة في الفترة الأخيرة من أجل حل أزمة الديون المتراكمة على النادي، للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وفي بيان رسمي، أعلن برشلونة قبول الاستقالة التي تقدم بها إدوارد روميو من منصبه، كنائب لرئيس النادي في الشؤون الاقتصادية.

وقال بيان برشلونة: "يعلن نادي برشلونة أن السيد إدوارد روميو، نائب رئيس النادي للشؤون الاقتصادية، قدم استقالته إلى الرئيس خوان لابورتا بسبب عدم التوافق مع التفاني الكامل في عمله الاحترافي".

وأضاف البيان: "قبل الرئيس لابورتا الاستقالة في نفس الوقت الذي شكره فيه على عمله في الشؤون الاقتصادية للنادي، والذي ركز على تطوير خطة الاستمرارية التي تم وضعها خلال هذه الولاية والتي تمكنت من تصحيح الوضع المالي للنادي".

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 18 منها وتعادل 7، وخسر في 3 مباريات.

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