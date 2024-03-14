طلبة الثاني عشر يشتكون صعوبة وطول امتحان «الإنجليزية»

اشتكي طلبة الثاني عشر من صعوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024، مسارية العام والمتقدم الذين أدوه أمس، مؤكدين طول الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية الذي جاء إلكترونياً فقط، سواء في الجزء الكتابي أو في الاختيار من متعدد، لافتين إلى صعوبة الكتابة على الحاسوب خلافاً للكتابة في الورقة الامتحانية.

وأوضح عدد من الطلبة يدرسون في المسار المتقدم أن القطعة الكتابية المطلوبة منهم جاءت بواقع 200 كلمة تكتب على الحاسوب، فيما طلب من طلبة المسار العام كتابة 170 كلمة بشكل الكتروني، مؤكدين حاجة السؤال الكتابي لـ 30 دقيقة إضافية.

ولفتوا إلى أن عدداً من الأسئلة الامتحانية جاءت في متناول الطالب المتوسط باستثناء عدد قليل من الأسئلة التي كانت تستهدف الطالب المتميز، ومن جانبها عممت الإدارات المدرسية على طلابها عدداً من التوجيهات التي يجب الالتزام بها للتحلي بالسلوك الإيجابي، ومنها عدم إتلاف الورقة الامتحانية عمداً، وعدم إثارة الفوضى في قاعة الاختبار وخارجها، والابتعاد عن أي سلوك مرتبط بالغش أو مساعدة الآخرين أثناء تأدية الاختبار.

وحثت الإدارات المدرسية الطلبة على الامتناع عن الإشارة أو الإيماء أو التحدث مع زملائهم داخل اللجنة، والامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الالكترونية التي لا يسمح بها، فضلاً عن تجنب مناقشة المواد الامتحانية داخل القاعة أو أثناء الامتحان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز