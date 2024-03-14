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9.6 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في رابع جلسات رمضان

3/14/2024 9:17:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 9.6 مليار درهم لتواصل بذلك صعودها للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.591 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.6 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و726.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 5.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4.3 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و472.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 503.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.4 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.12% بمكاسب 11.25 نقطة عند 9255.06 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.09% رابحاً نحو 8.05 نقطة ليقفل عند 9095.16 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% أو ما يعادل 31.1 نقطة ليغلق عند 4290.34 نقطة.

وتصدر سهم "جي إف إتش" الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي مستقطباً سيولة بنحو 121.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.94% عند 1.07 درهم، تلاه "إعمار" بسيولة 69.1 مليون درهم وأقفل عند 8.26 درهم بمكاسب 0.6%، ثم "إعمار للتطوير" بسيولة 53.1 مليون درهم ليغلق عند 8.6 درهم بارتفاع 2.4%.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 199.4 مليون درهم، وأغلق عند 399.6 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 96.4 مليون درهم وأقفل عند 15.96 درهم، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 78.1 مليون درهم ليغلق عند 2.27 درهم.

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