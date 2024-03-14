«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة بين الشارقة والبصرة

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق رحلات جديدة بين الشارقة ومدينة البصرة في العراق. وتنطلق الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار البصرة الدولي اعتباراً من 3 يونيو 2024 وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يمثل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى مدينة البصرة في العراق خطوة إضافية ضمن استراتيجية النمو التي تتبعها الشركة. وفضلاً عن حرص (العربية للطيران) الدائم على تزويد المسافرين بخيارات سفر جديدة مدعومة بالقيمة المضافة، يؤكد إطلاق رحلاتنا إلى البصرة التزامنا الدائم بمواصلة تطوير شبكة وجهاتنا وتوفير حلول سفر جديدة لعملائنا».

وتعد مدينة البصرة الوجهة الرابعة للشركة في العراق، وذلك إلى جانب كل من بغداد وأربيل والنجف. وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321 neo-LR، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة في أي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة.

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