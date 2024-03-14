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المركزي يعلن عن مناقصة للأذونات النقدية في 18 مارس

3/14/2024 9:17:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مناقصة للأذونات النقدية في 18 مارس الجاري.

وتشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثاني 70 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 126 يوما لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والرابع 238 يوما لما يصل إلى 4000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 20 مارس الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 17 أبريل 2024، والإصدار الثاني في 29 مايو 2024، والإصدار الثالث في 24 يوليو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024.

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