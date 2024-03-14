أرسنال يجدد عقد نجم الفريق

أعلن نادي أرسنال بشكل رسمي، تجديد عقد مدافعه الدولي بنيامين ويليام بن وايت، حتى صيف 2028.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد بن وايت مع أرسنال في صيف 2026، إلا أن الفريق اللندني جدد عقده لأطول فترة ممكنة.

وفي بيان رسمي، أعلن أرسنال عن تجديد عقد بن وايت حتى صيف 2028، مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي بعد ذلك.

وكان المدافع الدولي الإنجليزي بن وايت انضم إلى صفوف الجانرز في صفقة انتقال نهائي، قادمًا من نادي برايتون صيف 2021.

وقال مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، بعد تجديد عقد بن وايت: "إنها أخبار رائعة أن يجدد بن وايت عقده معنا، هو لاعب رئيسي بالنسبة لنا، ومحترف كبير يتمتع بعقلية الفوز".

وشارك بن وايت مع أرسنال في 39 مباراة حتى الآن بجميع المسابقات، وتمكن المدافع البالغ من العمر 26 عامًا، من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف خلال الموسم الجاري، ويعتبر من أهم أعمدة أرسنال خلال الفترة الحالية.

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