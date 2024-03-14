دبي تستقطب 1.77 مليون سائح دولي في يناير



استقبلت دبي 1.77 مليون سائح دولي خلال شهر يناير 2024 بزيادة وصلت إلى 21% مقارنة بـ1.47 مليون زائر في الفترة نفسها من 2023.

ووفق تقرير أداء السياحة لشهر يناير الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد حلت أوروبا الغربية في طليعة المناطق المصدرة للسياح الدوليين إلى دبي بحصة تزيد على 18% بعدد وصل إلى 327 ألف زائر، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ311 ألف زائر، وبنسبة لامست 18%، وحلت جنوب آسيا ثالثاً بـ294 ألف زائر يشكلون نحو 17% من إجمالي زوار الإمارة الدوليين.

وبلغت نسبة الزوار الدوليين القادمين من روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 262 ألف زائر أو 15% لتحل رابعاً، وبلغ عدد الزوار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 211 ألف زائر أو12% من مجموع السياح القادمين إلى دبي لتحل خامساً.

وجاءت دول شمال وجنوب شرق آسيا في المرتبة السادسة بـ149 ألف وبحصة 8%، ثم الأمريكيتان سابعاً بـ115 ألف أو نحو 6% من مجموع الزوار الدوليين، وأفريقيا ثامناً بـ71 ألف زائر يمثلون 4%، وأستراليا أخيراً بـ33 ألف زائر يمثلون 2% من إجمالي الزوار الدوليين.

وبلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية يناير 2024 أكثر من 150.4 ألف غرفة في 823 منشأة، مقارنة بـ147.199 ألف غرفة في 809 منشأة نهاية يناير 2023.

وتخطى متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال يناير من العام الجاري 83% مقارنة بنحو 80% في الفترة نفسها من 2023.

وتجاوز عدد الغرف المحجوزة 3.84 مليون في يناير الماضي مقارنة بـ3.64 مليون في يناير 2023، وبلغت مدة إقامة النزلاء خلال الشهر 3.8 ليلة فندقية خلال يناير الماضي.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 643 درهم بارتفاع 7% مقارنة بيناير 2023، فيما بلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 535 درهم.

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