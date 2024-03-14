الإصابة تحرم دي بروين من الانضمام لمنتخب بلجيكا

غاب نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، عن قائمة منتخب بلجيكا، التي تخوض معسكر خلال فترة التوقف الدولي مارس الجاري، بسبب الإصابة.

وكان دي بروين عاد للمشاركة مع مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة بعد تعافيه من إصابة قوية، غاب على إثرها لعدة أشهر في وقت سابق من هذا الموسم.

وفي بيان رسمي، كشف الاتحاد البلجيكي عن قائمة منتخب الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة أيرلندا وإنجلترا وديًا، وشهدت القائمة غياب النجم الدولي كيفين دي بروين، مع تواجد زميله في مانشستر سيتي جيريمي دوكو، والمهاجم المخضرم روميلو لوكاكو.

وقال تديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أن استبعاد دي بروين من القائمة جاء بسبب إصابة طفيفة على مستوى الفخذ، مشيرًا إلى أنه قرر عدم استدعاءه للتوقف الدولي المقبل، لمنحه فرصة التعافي بشكل جيد، وتجهيزه لبطولة يورو 2024.

من المقرر أن يخرج منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره أيرلندا في أولى لقاءاته بالتوقف الدولي المقبل يوم 23 مارس الجاري على ملعب أفيفا، قبل أن يتوجه الشياطين الحمر إلى لندن لمواجهة منتخب إنجلترا على ملعب ويمبلي في ثاني لقاءاته الودية بالتوقف الدولي يوم 26 من نفس الشهر.

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