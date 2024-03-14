يغيب عن مباراة إنتر ميامي المقبلة.. لعنة الإصابة تضرب ميسي من جديد

أكد الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، أن لاعب الفريق ليونيل ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن، مشيرا إلى أنه قام باستبداله خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام ناشفيل لتجنب المخاطرة.

وأوضح مارتينو في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي 3-1 وتأهله إلى ربع النهائي بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 2-2: "ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن. لم تكن هناك حاجة للمخاطرة. حاولنا رؤية ما إذا كان سيتمكن من التحمل لفترة أطول ولكنه كان يشعر بالألم ولذا فضلنا أن يخرج من الملعب".

وقاد ميسي والأوروجواني لويس سواريز إنتر ميامي للفوز حيث افتتح سواريز التسجيل (ق8) بعد تمريرة من ميسي الذي أحرز الهدف الثاني (ق40) قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 49 ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور الذي أحرز الهدف الثالث بعد تمريرة من سواريز (ق63).

وأشار مارتينو إلى أنه لا يعرف مدى خطورة إصابة ميسي ولكنه يعتقد أنه سيغيب عن مباراة الدوري الأمريكي أمام دي سي يونايتد السبت المقبل.

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