ارتفاع التضخم في روسيا في فبراير إلى 7.7% على أساس سنوي

تسارع معدل التضخم في روسيا في فبراير ليبلغ 7.7% على أساس سنوي، وفق الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية «روستات».

في يناير 2024، استقر التضخم عند 7.4% على أساس سنوي، كما كان الحال في ديسمبر 2023، بعد سبعة أشهر من الزيادة المستمرة، وفق أرقام روستات. وتهدف السلطات إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4%.

وتأتي أرقام فبراير قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. خلال حملته الانتخابية، أكد الرئيس فلاديمير بوتين مراراً أن النشاط الاقتصادي قاوم العقوبات الغربية المفروضة رداً على هجومه على كييف.

لكن لا يزال ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تتأثر قدرته الشرائية بالعقوبات وبسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.

لعدة أشهر، جعل البنك المركزي الروسي مكافحة التضخم محور اهتمامه الرئيسي.

وفي منتصف ديسمبر، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 16%، وهي الزيادة الخامسة على التوالي منذ يوليو 2023. وفي الشهر نفسه، اضطر بوتين إلى الاعتذار عن الارتفاع في أسعار البيض بنسبة 54% على مدار عام، وفق أرقام روستات.

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