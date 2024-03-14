صندوق النقد الدولي يطلق عملية تسمية مدير عام جديد مع قرب انتهاء ولاية غورغييفا

أعلن صندوق النقد الدولي إطلاق عملية تعيين مدير عام جديد له مع قرب انتهاء ولاية البلغارية كريستالينا غورغييفا في 30 سبتمبر المقبل.

وقالت المؤسسة، ومقرها في واشنطن، إن هذه العملية ستستمر حتى نهاية أبريل ويجب أن تجري على أساس مبدأ «الاختيار المفتوح والشفاف والقائم على الجدارة».

وأعرب وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم للتجديد لغورغييفا في منصبها على الرغم من أنها لم توضح نواياها رسمياً بعد.

تقليدياً، تقترح الدول الأوروبية المرشح لمنصب المدير العام لصندوق النقد فيما تقترح الولايات المتحدة المرشح لمنصب مدير البنك الدولي، وهو تقاسُم للمهمات تندد به دول ناشئة مثل الصين والهند على نحو متزايد.

لكن توزيع رأس المال بين هاتين المؤسستين لا يزال يعطي قوة راجحة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتنطلق عملية الترشيح الخميس، مع فترة تقديم مدتها ثلاثة أسابيع تستمر حتى الثالث من أبريل.

في المرحلة التالية، يقوم مجلس إدارة الصندوق بالمصادقة على قائمة المرشحين المختارين والتي سيتم منها اختيار المدير العام التالي.

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