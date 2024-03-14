إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات على موقعين استيطانيين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN / من المتوقع أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة اليوم الخميس، على موقعين استيطانّيين“غير قانونّيين” في الضفة الغربية، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين على مواطنين فلسطينيين.

وبحسب ما صرح 3 مسؤولين أميركّيين لموقع“أكسيوس”، قالوا: ان الجولة الثانية من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل أيًضا عقوبات ضد 3 مستوطنين إسرائيليين .

كما ان العقوبات المفروضة على المستوطنين تهدف الى إرسال رسالة مفادها أّن الولايات المتحدة لا تستهدف الافراد فحسب، بل تستهدف أيًضا الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجستّي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.