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اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي

3/14/2024 9:07:34 AM
(MENAFN- Amman Net) أقرت اللجنة الإدارية النيابية اليوم الخميس، قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة ٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب يزن الشديفات وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.

وأقرت اللجنة مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون الجديد الذي سيحل محل القانون القديم الذي يتم العمل به منذ ٥٢ عامًا.

مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر مشروع قانون قانون التخطيط والتعاون الدولي اللجنة الإدارية اللجان النيابية

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