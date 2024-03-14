اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي

(MENAFN
- Amman Net) أقرت اللجنة الإدارية النيابية اليوم الخميس، قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة ٢٠٢٤.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب يزن الشديفات وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.
وأقرت اللجنة مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون الجديد الذي سيحل محل القانون القديم الذي يتم العمل به منذ ٥٢ عامًا.
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