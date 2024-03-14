مستعمرون يهاجمون متنزها في حوارة جنوب نابلس
التاريخ
3/14/2024 9:07:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هاجمت مجموعة من المستعمرين صباح اليوم الخميس، متنزها في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر لـ"وفــا "، بأن عددا من مستعمري "يتسهار"، هاجموا المتنزه صباح اليوم، وأطلقوا الرصاص باتجاه بوابته، وهددوا بأصوات مرتفعة بإطلاق الرصاص، باتجاه كل من يحاول الاقتراب من المكان.
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