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مستعمرون يهاجمون متنزها في حوارة جنوب نابلس

3/14/2024 9:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هاجمت مجموعة من المستعمرين صباح اليوم الخميس، متنزها في بلدة حوارة جنوب نابلس.


وأفادت مصادر لـ"وفــا "، بأن عددا من مستعمري "يتسهار"، هاجموا المتنزه صباح اليوم، وأطلقوا الرصاص باتجاه بوابته، وهددوا بأصوات مرتفعة بإطلاق الرصاص، باتجاه كل من يحاول الاقتراب من المكان.


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