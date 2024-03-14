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بريطانيا تعتزم منع دول أجنبية من الاستحواذ على صحف بريطانية

3/14/2024 9:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية، أمس (الأربعاء)، عزمها إصدار تشريع يمنع استحواذ دول أجنبية على صحف بريطانية، حسبما أعلن وزير الخارجية ستيفن باركنسون على خلفية جدل دائر حول شراء دول أجنبية صحيفة ((ديلي تلغراف)) المحافظة.
ويأتي هذا الإعلان الذي صدر في مجلس اللوردات في وقت تدخلت الحكومة لدراسة عملية بيع المجموعة الإعلامية ((تلغراف)) باسم ((المصلحة العامة))، مع احتمال استحواذ كونسورتيوم أميركي إماراتي عليها، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
وأثار احتمال هذا الاستحواذ مخاوف النواب المحافظين نظراً لقرب الصحيفة العقائدي من الأغلبية الحاكمة. وتملك عائلة باركلي الصحيفة منذ 2004.
وكان بنك لويدز البريطاني دائن عائلة باركلي، قد طرح للبيع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مجموعة ((تلغراف)) التي تضم صحيفتي ((تلغراف)) المحافظة و((سبيكتاتور)) الأسبوعية، لسداد ديون تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني.
لكن مجموعة مشتركة بين صندوق ((ريدبيرد)) (Redbird) الأميركي وصندوق أبوظبي للاستثمار الإعلامي (IMI)، تحمل اسم ((ريدبيرد آي أم آي)) (Redbird IMI) توصلت إلى اتفاق مع العائلة في نهاية 2023 لسداد ديونها - وهذا ما جرى في ديسمبر (كانون الأول) - مقابل الاستحواذ على المجموعة.
وأكدت مجموعة ((ريدبيرد آي أم آي)) أن الصندوق سيكون مجرد ((مستثمر)) بعيد عن التدخل، لكن ذلك لم يطمئن الطبقة السياسية.

الشرق الأوسط

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