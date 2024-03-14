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مبابي يورط نفسه بسبب ريال مدريد

3/14/2024 9:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان نفسه في ورطه بسبب رحيله الوشيك عن جدران حديقة الأمراء، للانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في عددها الصادر اليوم الخميس أن فرص مبابي في تحقيق حلمه بالمشاركة في أولمبياد باريس تتضاءل يوما بعد يوم.
وأشارت إلى أن الأولمبياد التي ستقام خلال الفترة من 24 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/أب المقبلين ستعوق ظهور مبابي في معسكر إعداد ريال مدريد للموسم المقبل.
وأضافت: "إدارة باريس كانت مستعدة لفعل أي شيء من أجل مشاركة مبابي في العرس الأولمبي إذا قام بتجديد عقده مع النادي".
وتابعت: "لكن في ريال مدريد سيكون الأمر مختلفا، فالنادي الإسباني سيدفع 120 مليون يورو، ومن المستبعد أن يفرط في اللاعب الذي يسعى خلفه منذ 2017".
ولفتت إلى أن أولوية كيليان مبابي هي المشاركة في يورو 2024 وحال تأهل منتخب فرنسا للمباراة النهائية سيكون الفارق الزمني بين النهائي وانطلاق الأولمبياد أسبوعا فقط.
وأكدت "ليكيب" أيضا أن مبابي تحدث عن رغبته في المشاركة في الألعاب الأولمبية مع كل الأندية التي تواصلت معه.
وأشارت إلى أن إراحة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لمبابي في الفترة الأخيرة يجعله قادرا على الجمع بين البطولتين في الصيف، ولكن ريال مدريد لن يسمح بهذا الأمر.
وأشارت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لا يفضل أيضا مشاركة مبابي في اليورو والأولمبياد.

ملاعب

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