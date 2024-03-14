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الملكية الأردنية تطلق منصة توعوية بمجال الأمن السيبراني لموظفيها

3/14/2024 9:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وبالتعاون مع شركةMetaCompliance الرائدة في توفير الحلول في مجال التدريب والوعي بأمن المعلومات للموظفين عن إطلاق منصة تفاعلية توعوية لموظفيها بمجال الأمن السيبراني بهدف نشر الثقافة الرقمية وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية العاملين في الفضاء الالكتروني.


وقد عبر نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي ان إطلاق المنصة التثقيفية يأتي من أهمية خلق منظومة أمن سيبراني متكاملة على جميع المستويات داخل الشركة، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة آمنة وحماية أمن المعلومات، حيث ستعتبر المنصة الأداة الرئيسية لتزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات الضرورية للحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومستدامة.


وأشار المجالي ان الملكية الأردنية تدعم الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية والتوعية وبناء القدرات، كما تحرص على حماية أمن البيانات وفق أعلى المعايير العالمية والممارسات الفضلى بهذا المجال.

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