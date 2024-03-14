بقيادة دياز ورحيمي.. تشكيل ناري لمنتخب المغرب في فترة التوقف الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المدرب وليد الركراكي عن قائمة منتخب المغرب النهائية لمبارتي أنغولا وموريتانيا الوديتين خلال التوقف الدولي القادم.وتم استدعاء إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد والذي يحمل الجنسية الإسبانية، إلى المنتخب المغربي لكرة القدم الأربعاء لأول مرة لخوض مباراتين وديتين أمام أنغولا وموريتانيا بعدما فضل أن يدافع عن ألوان "أسود الأطلس" بسبب "تجاهله" من قبل الاتحاد الإسباني والمنتخب.ومن المقرر أن يبدأ دياز (24 عاما) اللعب مع المغرب في 22 مارس ضمن مباراة ودية أمام أنغولا، بدلا من إسبانيا التي مثلها مرة واحدة في الفوز الودي على ليتوانيا 4-0 عام 2021 في مباراة استدعي فيها الفريق الشاب ما دون 21 عاما، لأن لاعبي المنتخب الأول كانوا معزولين بسبب جائحة "كوفيد-19".واستدعي أيضا إلياس بن صغير (19 عاما) الذي يلعب مع موناكو الفرنسي إلى القائمة التي نشرها الاتحاد المغربي للعبة، علما أنه سبق أن مثل منتخب فرنسا ما دون 18 عاما.



وإلى جانبهما، شهدت لائحة المنتخب المغربي عودة مهاجم نادي العين الإماراتي المتألق سفيان رحيمي الذي سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين للعين ضمن دوري أبطال آسيا، مساهما بتأهله إلى نصف النهائي على حساب النصر السعودي.



في المقابل، غاب كل من المدافع القائد رومان سايس (الشباب السعودي) ولاعبا الوسط سليم أملاح (فالنسيا الإسباني) وأمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، إضافة إلى مدافع بايرن ميونخ نصير مزراوي.



وسيلعب "أسود الأطلس" مع أنغولا في 22 مارس ثم موريتانيا بعدها بأربعة أيام.



وواجه المدرب وليد الركراكي انتقادات لبعض اختياراته بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج مطلع العام، لكن الاتحاد المغربي جدد الثقة به للاستمرار على رأس الإدارة الفنية لأسود الأطلس.



وبعد بلوغهم نصف نهائي مونديال 2022 في قطر بقيادة الركراكي، في سابقة للمنتخبات الإفريقية والعربية، لم يستطع الأسود تجاوز ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا وخرجوا أمام جنوب إفريقيا 0-2، ما خلف خيبة أمل كبيرة في المغرب.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع في التوقف الدولي القادم

حراسة المرمى: ياسين بونو



خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – شادي رياض – محمد الشيبي

خط الوسط: سفيان أمرابط – إبراهيم دياز – عز الدين أوناحي

خط الهجوم: أيوب الكعبي – سفيان رحيمي – إلياس بن الصغير

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