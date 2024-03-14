3 إصابات إحداها خطيرة في عملية طعن بمستوطنة بيت كاما

3 إصابات إحداها خطيرة في عملية طعن بمستوطنة بيت كاما
التاريخ
3/14/2024 9:07:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوقوع 3 إصابات إحداها خطيرة في عملية طعن عند مدخل مستوطنة بيت كاما.
واستشهد منفذ العملية باطلاق نار وفقا لما افادت الشرطة الاسرائيلية
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