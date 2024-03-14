الملك يؤكد خلال اتصال مع الرئيس عباس ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس

MENAFN - Al Wakeel News)أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك.



وشدد جلالة الملك على أن الأردن يواصل جهوده مع جميع الأطراف لمنع أية إجراءات إسرائيلية استفزازية في الضفة الغربية.



وجدد جلالته التأكيد على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بأقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع وضمان إيصال المساعدات العاجلة.



وأعاد جلالة الملك التأكيد على وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة، ودعمه لأية خطوات تقوم بها القيادة الفلسطينية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.



وشدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.