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الدفاع التركية: مقتل شخص جراء تحطم طائرة عسكرية

3/14/2024 9:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع شخص واحد جراء تحطم طائرة عسكرية في محافظة قونية التركية.

وقالت الوزارة في بيان: "تحطمت طائرة من طراز NF-5 تابعة لقواتنا الجوية في قونية في الساعة 12:51 من اليوم الخميس أثناء قيامها برحلة تدريبية، وذلك لأسباب غير معروفة حتى الآن".

وأضاف البيان أن طيار الطائرة المحطمة نجا وتم نقله إلى المستشفى.

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