الدفاع التركية: مقتل شخص جراء تحطم طائرة عسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع شخص واحد جراء تحطم طائرة عسكرية في محافظة قونية التركية.
وقالت الوزارة في بيان: "تحطمت طائرة من طراز NF-5 تابعة لقواتنا الجوية في قونية في الساعة 12:51 من اليوم الخميس أثناء قيامها برحلة تدريبية، وذلك لأسباب غير معروفة حتى الآن".
وأضاف البيان أن طيار الطائرة المحطمة نجا وتم نقله إلى المستشفى.
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