الدفاع التركية: مقتل شخص جراء تحطم طائرة عسكرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع شخص واحد جراء تحطم طائرة عسكرية في محافظة قونية التركية.

وقالت الوزارة في بيان: "تحطمت طائرة من طراز NF-5 تابعة لقواتنا الجوية في قونية في الساعة 12:51 من اليوم الخميس أثناء قيامها برحلة تدريبية، وذلك لأسباب غير معروفة حتى الآن".

وأضاف البيان أن طيار الطائرة المحطمة نجا وتم نقله إلى المستشفى.

