قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول جنوب لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول جنوب لبنان
التاريخ
3/14/2024 9:07:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي حامول في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
كما شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على محيط بلدة كونين جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة.
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