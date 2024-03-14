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قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول جنوب لبنان

3/14/2024 9:07:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي حامول في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
كما شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على محيط بلدة كونين جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة.













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