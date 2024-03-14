متى يمكن أن يبدأ الطفل الصيام بشكل آمن؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عندما يتعلق الأمر بالأطفال، علينا التعامل مع الصيام بحذر، إذ يعتمد الصيام الآمن في الأعمار الصغيرة على عوامل مختلفة بما في ذلك عمر الطفل، والحالة البدنية ونموه، والحالة الصحية، والاحتياجات الفردية.وتوضح رنا الهندي خبيرة التغذية والأستاذة الجامعية "قبل سن البلوغ، لا يُطلب من الأطفال أو يتم تشجيعهم على الصيام لفترات طويلة من الزمن، لأن لديهم احتياجات غذائية للنمو والتطور، ويمكن أن يتعارض الصيام لفترات طويلة مع هذه المتطلبات".



وعند البلوغ، يمكن للأطفال البدء بالصيام، لأن لديهم قدرة أكبر على فهم مبادئه والالتزام بها.



وتتابع الهندي "إذا كان الطفل مهتماً بالصيام في سن مبكرة، فمن المستحسن البدء بفترات صيام قصيرة وزيادة المدة تدريجياً مع تقدمه في السن، ويمكن لجسمه التعامل معه بشكل أفضل".



مراقبة صحة الطفل

كما يجب على الآباء مراقبة صحة أطفالهم خلال فترة الصيام، واستشارة طبيب الأطفال أو أخصائي التغذية للتأكد من تلبية الاحتياجات الغذائية للطفل خلال ساعات الإفطار.



وقد يحتاج الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية خاصة أو الذين يعانون من نقص الوزن إلى اهتمام وتوجيه خاص.



وينبغي تثقيف الطفل جيداً حول غرض الصيام وأهميته، وهذا ليس مطلوباً قبل أن يكون مستعداً جسدياً وعاطفياً.



وتشدد الهندي على دور الآباء في "التأكد من حصول الطفل على ما يكفي من التغذية والسوائل خلال فترة الإفطار، لتلبية احتياجاته. فالأولوية دائماً لصحة الطفل ونموه".

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