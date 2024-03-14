الامن يحذر سالكي هذه الطرق!
التاريخ
3/14/2024 9:07:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير المركزية، السائقين من وجود اثر مروري نتيجة وقوع حادثي سير منفصلين في عمان.
وقالت إدارة السير إنه وقع حادث سير في مخرج نفق خلدا باتجاه إشارة الأمير الغازي.
وبينت الإدارة، أنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين أعلى جسر النهضة باتجاه إشارة الثامن
MENAFN14032024000208011052ID1107977243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.