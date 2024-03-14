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الامن يحذر سالكي هذه الطرق!

3/14/2024 9:07:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير المركزية، السائقين من وجود اثر مروري نتيجة وقوع حادثي سير منفصلين في عمان.

وقالت إدارة السير إنه وقع حادث سير في مخرج نفق خلدا باتجاه إشارة الأمير الغازي.

وبينت الإدارة، أنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين أعلى جسر النهضة باتجاه إشارة الثامن

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