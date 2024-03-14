برد الغوريلا يضرب ولايتين أمريكيتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرضت ولايتا كانساس وميسوري الأمريكيتان لتساقط حبات برد كبيرة بشكل غير طبيعي.



أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن سكان ولايتي كانساس وميسوري الأميركيتين شهدتا عاصفة و"بَرَد الغوريلا" الكبير.

ضربت حبات البرد التي تراوحت أحجامها بين كرات الغولف وكرات البيسبول بعض المناطق من ولايتي كانساس وميسوري في الولايات المتحدة. وتوقفت حركة المرور على الطريق السريعI- 70 الفيدرالي بسبب تساقط قطع الجليد الكبيرة بشكل غير طبيعي. وبالإضافة إلى ذلك، دعا خبراء الأرصاد الجوية السكان إلى البقاء في منازلهم.



وقال أليكس سوسنوفسكي كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز AccuWeather، إن البرد يمكن أن يُطلق عليه "برد الغوريلا" بسبب حجمه والأضرار التي يمكن أن يسببها. أما مصطلح "برد الغوريلا" فصاغه عالم الأرصاد الجوية ريد تيمر، مشيرا إلى ظروف الطقس التي يكون فيها حجم البرد كبيرا بشكل غير طبيعي. وحسب خبراء الأرصاد فإن خطر تساقط حبات البرد الكبيرة في الأيام المقبلة ليس كبيرا.

RT