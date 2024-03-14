شركة خاصة تطلق أول خدمة في روسيا لمراقبة غازات الدفيئة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شركة SR CMS الروسية الخاصة المتخصصة في مراقبة المناخ عن أول منصة في روسيا لمراقبة غازات الدفيئة، وذلك بناء على تحليل بيانات استشعار الأرض عن بعد من الفضاء.



وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة SR Space التي تعد SR CMS فرعا لها إن شركة SR CMS أعلنت عن إطلاق أول منصة من هذا النوع في روسيا من شأنها تقديم معلومات مراقبة غازات الدفيئة على شكل برمجيات حاسوبية. وأوضحت أن مشكلة تتبع انبعاث غازات الدفيئة لا تزال قائمة في روسيا آخذا في الاعتبار التشدد في القوانين بهذا الشأن.

وأشارت شركة SR Space إلى أن خارطة العالم التفاعلية التي تم وضعها في إطار المشروع تجمع بين بيانات استشعار الأرض عن بعد والمعلومات المفتوحة الواردة من الشركات الروسية وخطوط أنابيب النفط والغاز. ولا تسمح المنصة بتقديم معلومات حجم انبعاثات غازات الدفيئة فحسب بل والقضاء الفوري على الكوارث البيئية وتغيرات مفاجئة في ديناميكا الانبعاثات في الشركات المحورية.



يذكر أن المراقبة الفضائية لغازات الدفيئة تتحقق في الوقت الراهن بفضل الأقمار الصناعية Sentinel-5P التابعة لبعثة Copernicus الأوروبية، الأمر الذي يسمح بتجديد البيانات تماما مرة واحدة في الشهر. وتخطط الشركة الروسية لتجديد البيانات بسرعة أكبر مع الأخذ في الاعتبار البيانات الواردة من الأقمار الصناعية الأخرى، بما في ذلك الأقمار الصناعية التابعة لها التي يتوقع أن تطلق عامي 2024 – 2025.

وستتضمن المنظومة مستقبلا الخدمة المذكورة والبنية التحتية الأرضية ومجموعة من الأقمار الصناعية والمسيّرات الجوية المزوّدة بأجهزة القياس.

RT