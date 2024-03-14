روسيا.. البدء بتدريب طاقم غواصة موجايسك الجديدة في بحر البلطيق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشر أفراد طاقم غواصة "موجايسك"، وهي أحدث غواصة روسية غير نووية، بالتدرب على تنفيذ مهمة "إل – 2" القتالية في بحر البلطيق.



وسيتدرب طاقم الغواصة غير النووية المتعددة المهام على الإبحار المنفرد مع الغطس إلى أعماق البحر.

يذكر أن مهمة "إل – 2" هي جزء لا يتجزأ من برنامج إعداد الغواصة لتنفيذ المهام والتدريبات القتالية في مختلف الظروف العملياتية التكتيكية، وجاء ذلك في بيان نشره مصنع "أدميرالتيسكي ويرفي" في بطرسبورغ الذي يعتبر فرعا من شركة السفن الموحدة الروسية.



ويذكر أن "موجايسك" هي الغواصة الحديثة من مشروع "636.3"، وتم تصميمها في مكتب "روبين" للتصاميم البحرية، وتم بناؤها في مصنع "أدميرالتيسكي ويرفي" للسفن في بطرسبورغ. وتعتبر السفن الحربية من هذا المشروع امتدادا لمشروع "877 فارشافيانكا"، وتتضمن البحرية الروسية 11 سفينة من هذا النوع.



وجدير بالذكر أن سرعة الغواصة على سطح البحر 17 عقدة بحرية و20 عقدة بحرية تحت الماء، عمق الغطس 300 متر، مدى العمل 400 ميل بحري. الإزاحة على سطح البحر 2350 طنا، و3950 طنا تحت الماء، طول الغواصة 73 مترا، عرضها 10 أمتار، ويمكن أن تبقى الغواصة في البحر لمدة 45 يوما.

RT