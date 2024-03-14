ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء المسيرات الأوكرانية على مرافق مدنية في بيلغورود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا ارتفاع عدد ضحايا اعتداء المسيرات الأوكرانية على المقاطعة اليوم الخميس إلى قتيلين، وست إصابات.
وقال: "أسقطت الدفاعات الروسية 10 مسيرات فوق بيلغورد"، حيث قتلت امرأة وأصيب آخرون في هجوم قوات كييف اليوم الخميس.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن غلادكوف مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هجوم بالمسيرات شنته قوات كييف على المقاطعة.
ولفت إلى تضرر في البنى التحتية والمباني والمرافق العامة بالمدينة.
RT
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