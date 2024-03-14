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ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء المسيرات الأوكرانية على مرافق مدنية في بيلغورود

3/14/2024 9:07:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا ارتفاع عدد ضحايا اعتداء المسيرات الأوكرانية على المقاطعة اليوم الخميس إلى قتيلين، وست إصابات.


وقال: "أسقطت الدفاعات الروسية 10 مسيرات فوق بيلغورد"، حيث قتلت امرأة وأصيب آخرون في هجوم قوات كييف اليوم الخميس.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن غلادكوف مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هجوم بالمسيرات شنته قوات كييف على المقاطعة.

ولفت إلى تضرر في البنى التحتية والمباني والمرافق العامة بالمدينة.

RT

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